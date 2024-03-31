В Германии заявили, что газовый кризис еще не миновал

Руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер считает, что газовый кризис еще не миновал и население должно сохранять бдительность в вопросах потребления.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал в интервью медиагруппе Funke.

Мюллер отметил, что "Германия преодолела еще одну зиму без перебоев в газоснабжении". "Успехи экономии заслуживают внимания: домохозяйства и малый бизнес использовали на 18,3% меньше газа, чем в 2018-2021 годах. Многие люди более осознанно подходят к отоплению", - заявил глава агентства. "Но газовый кризис из-за этого еще не миновал. И следующей зимой будет сохраняться неопределенность", - считает Мюллер.

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