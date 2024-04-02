Цена золота продолжает обновлять рекорды

Золото, завершившее торги в четверг на историческом максимуме, продолжает дорожать в понедельник на ожиданиях, что Федеральная резервная система скоро начнет снижение процентных ставок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет MarketWatch.

В пятницу биржи США и многих стран Европы были закрыты в связи с Пасхой.

Котировки июньских контрактов на драгметалл составляли $2238,4 за унцию на закрытие торгов на нью-йоркской бирже Comex в четверг. В понедельник фьючерс подорожал на 1,7% - до $2276,9.

В марте золото прибавило в цене 8,9%, а по итогам всего первого квартала подорожало на 8%.

"Беспрецедентное ралли" было вызвано более мягкими, чем ожидалось, данными об инфляции в США, которые усилили ожидания того, что Федрезерв может начать понижение ставок уже в июне, полагает старший рыночный аналитик IG Серджио Авила.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в феврале повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли. Подъем оказался слабее ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сохранение темпов инфляции на январском уровне в 0,4%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 0,3% в помесячном выражении с 0,5% в январе. Динамика совпала с консенсус-прогнозом.

Рынки оценивают вероятность уменьшения базовой ставки ФРС в июне примерно в 70%, отметил Авила. При этом ожидается, что всего в течение 2024 года она будет снижена на 75 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 5,25-5,5% годовых.

"Более низкие процентные ставки создают благоприятную среду для золота, повышая его привлекательность в качестве инвестиционного актива", - добавил эксперт.

"Инвесторы в золото в настоящее время действуют с убеждением, что ФРС предпочтет снизить процентные ставки вне зависимости от того, достигнет ли инфляция целевого уровня или нет", - считает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. По его словам, спрос также стимулируется тем фактом, что центральные банки развивающихся стран увеличивают запасы драгметалла.

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