Стали известны объемы запасов газа в ЕС

ЕС перешли к суточной нетто-закачке подземных хранилищ газа (ПХГ), запасы в них остаются рекордными для конца марта за все время наблюдений - с 2011 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Заполненность европейских газохранилищ выросла на 0,03 процентного пункта (п.п.), нетто-закачка за сутки составила чуть больше 30 миллионов кубометров. Больше всего газа в хранилища закачали Германия (0,05 п.п.), Франция (0,2 п.п.), Италия (0,04 п.п.).

Переход к суточной нетто-закачке фиксировался еще 23 марта, однако затем европейские страны вновь перешли к нетто-отбору.

Отопительный сезон в Европе оканчивается в конце марта - начале апреля. Заполненность европейских хранилищ газа составляет 58,77%. Это на 17,1 п.п. больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 3,1 п.п. больше, чем в прошлом году.

В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 65,1 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,7 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 4,3 миллиарда больше, чем в прошлом году. Запасы газа в Европе остаются рекордными для конца марта. За все время наблюдений - с 2011 года - чуть меньшие объемы фиксировались в теплом 2023 и "ковидном" 2020 году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора - первой декады ноября - уменьшился к настоящему моменту на 40,8 п.п. Европейские потребители почти за пять месяцев выбрали около 45,2 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за февраль уменьшилась почти на 8 миллиардов кубометров, за неполный март - примерно на 3,9 миллиарда.

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