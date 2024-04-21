Индии спрогнозировали статус самой быстрорастущей экономики

К 2028 году Индия может стать страной с самыми быстрыми темпами роста ВВП в мире и главным драйвером развития глобальной экономики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оптимистичный прогноз экспертов подразумевает ежегодные темпы роста ВВП Индии на уровне в 9 процентов. В свою очередь, негативный сценарий предполагает показатель на отметке в 6,5 процента. Но даже при таком раскладе Индии, как утверждают аналитики, удастся обойти по этому показателю своих главных конкурентов, включая Китай.

В то же время местным властям еще предстоит сделать многое для сохранения высоких темпов экономического роста в среднесрочной перспективе. Речь идет в том числе о наращивании инвестиций в инфраструктуру, мерах по увеличению производительности труда, стимулировании более активной урбанизации азиатской республики, увеличении численности промышленных предприятий и рабочих мест, резюмировали эксперты.

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