ЗАО «Baku Steel Company» представляет Азербайджан в Дюссельдорфе

С 15 по 19 апреля 2024 года в Дюссельдорфе, Германия, проходит выставка "Tube 2024", где встречаются мировые гиганты металлургической отрасли. На этой выставке Азербайджан представляет крупнейшая металлургическая компания Кавказа ЗАО "Baku Steel Company" (далее - BSC).

На выставке "Tube 2024" свои услуги и продукцию демонстрируют более 2600 участников. Также на мероприятии проводятся интересные форумы, где представлена ​​информация по ряду тем, таких как современные тенденции и перспективы металлургической отрасли, новые технологии, продукция и экспортные возможности.

В программах форумов затронуты темы, связанные с "зеленой сталью", "экометаллами", торговлей сталью, искусственным интеллектом и инновационными технологиями в производстве труб. От перехода к "зеленой" технологии и текущих тенденций развития до уникальных решений в области технологий резки и обработки - форумы представляют собой уникальную возможность для обмена идеями и получения новых знаний.

Выставка "Tube 2024" ориентирована в основном на машиностроительный, нефтегазовый, химический и строительный секторы, являясь весьма важной платформой для налаживания связей, установления потенциального сотрудничества и выхода на новые рынки.

Стенд BSC, единственной компании, представляющей Азербайджан, на котором представлена ​​ее продукция, пользуется большим интересом среди посетителей и участников. Представители BSC предоставляют информацию не только о своей компании, но также о металлургическом секторе Азербайджана в целом и его возможностях.