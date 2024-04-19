Ценам на золото предрекли рост на фоне притока инвесторов

Ценам на золото предрекли рост до 3 тысяч долларов за тройскую унцию в диапазоне от полугода до полутора лет. Такой прогноз озвучили аналитики Citigroup, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость драгметалла вырастет на фоне притока инвесторов, которые увеличат инвестиции в золото в ожидании снижения процентных ставок со стороны ФРС США, пояснили аналитики. В последние годы вложений в биржевые фонды (EFT) на золото было очень мало, но из-за упомянутых причин динамика может измениться, считают в Citigroup.

По их мнению, в этом году средние цены на драгметалл могут достигнуть 2,350 тысячи долларов за унцию, а в следующем - 2,875 тысячи долларов.

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