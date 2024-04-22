bp поможет в реализации актуальных водных проектов в Азербайджане

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана и компания bp 22 апреля подписали соглашение о сотрудничестве для совместной работы над определением, выбором и реализацией потенциальных водных проектов в Азербайджане, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на информацию bp.

"Первоначально сотрудничество будет сосредоточено на трех потенциальных проектах на общую стоимость 2,6 миллиона долларов США, сроком на два года", - уточняется в пресс-релизе.

Первый проект направлен на создание новой системы водоснабжения в Гёйчайском районе. Система будет предназначена для сбора, отстаивания и очистки паводковых вод, что делает их пригодными для орошения земель. Планируется, что система будет иметь мощность очистки более 500 тысяч кубометров воды в год, что позволит орошать до 100 гектаров земли.

Второй проект будет направлен на восстановление двух подземных источников водоснабжения в Товузском районе. После восстановления они смогут давать до 2,5 миллионов кубометров пресной воды ежегодно, что достаточно для удовлетворения домашнего потребления и орошения земель около 15 000 членов сообщества.

Третий проект направлен на создание 25 систем водоснабжения - питьевого, ирригационного и санитарного назначения - в Кюрдамирском, Уджарском, Агдашском, Евлахском, Геранбойском и Самухском районах. Проект охватит около 20 сельских населенных пунктов с общей численностью населения около 25 тысяч человек.

В ходе подписания советник председателя Государственного агентства водного хозяйства Асад Ширинов сказал, что меры, принимаемые в Азербайджане по восстановлению экосистемы, улучшению окружающей среды и обеспечению эффективного использования водных ресурсов, свидетельствуют о шагах Азербайджана в направлении "зеленого" будущего.

Вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли отметил, что bp рада содействовать усилиям Государственного агентства водных ресурсов в помощи общинам в сельской местности, которые сталкиваются с нехваткой пресной воды.

"Мы сосредоточим особое внимание на тех регионах, где либо не хватает достаточного количества пресной воды, либо нет доступа к источникам безопасной воды. Мы надеемся, что наше сотрудничество и совместные проекты помогут удовлетворить потребности тысяч людей в воде для бытового использования, здравоохранения и санитарии, а также для сельскохозяйственного потребления", - отметил Асланбейли.

Напомним, что bp 32 года присутствует в Азербайджане и является стратегическим партнером страны в реализации многочисленных проектов.

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