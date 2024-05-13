Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

Американские компании, занимающиеся добычей нефти на сланцевых месторождениях, столкнулись сразу с несколькими коллективными исками, в которых их обвиняют в сговоре с целью ограничения добычи и завышения цен на топливо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Financial Times.

Ответчиками выступают, в числе прочих, ExxonMobil, Occidental Petroleum и Diamondback Energy, причем количество самих исков составляет не менее 10, отмечает FT.

Последний из таких коллективных исков был подан в понедельник в окружной суд штата Нью-Мехико от лица водителей в нескольких штатах. В нем, в частности, утверждается, что компании не стали наращивать объемы добычи в период скачка цен на нефть в начале конфликта на Украине, что не соответствует "их исторической практике и рациональным интересам".

В начале мая сообщалось, что Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) обвинила бывшего главу Pioneer Natural Resources Co. Скотта Шеффилда в попытке ценового сговора с ОПЕК. В частности, он публично призывал ОПЕК и Россию ограничить объемы производства на фоне обвала цен на нефть в начале пандемии коронавируса в 2020 году.

Pioneer, приобретенная Exxon за $59,5 млрд, не согласилась с обвинениями, отметив, что они "отражают фундаментальное непонимание американского и мирового рынков нефти" и "неверно интерпретирует характер и намерения действий господина Шеффилда".

По мнению Эрика Грэннона, специализирующегося на антимонопольных делах юриста в White & Case, обвинения FTC не влекут за собой юридических последствий при рассмотрении коллективных исков, но на них наверняка обратят внимание.

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