Азербайджанская нефть выросла в цене

Азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) незначительно подорожала на мировых рынках.

Как сообщает Day.Az, цена на 1 баррель азербайджанской нефти за прошедший день выросла на 0,7%, или на 0,61 доллар США, до 83,93 доллара.

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