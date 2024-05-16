https://news.day.az/economy/1660474.html Азербайджанская нефть выросла в цене
Азербайджанская нефть выросла в цене
Азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) незначительно подорожала на мировых рынках.
Как сообщает Day.Az, цена на 1 баррель азербайджанской нефти за прошедший день выросла на 0,7%, или на 0,61 доллар США, до 83,93 доллара.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре