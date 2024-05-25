https://news.day.az/economy/1662881.html Эрдоган утвердил протокол касательно торгового соглашения с Азербайджаном
Эрдоган утвердил протокол касательно торгового соглашения с Азербайджаном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил протокол "О внесении изменений в преференциальное торговое соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики".
Как сообщает в субботу Day.Az, информация об этом была опубликована в турецкой прессе.
Напомним, что документ был подписан 29 апреля 2023 года. В июле того же года документ был утвержден Азербайджаном. А в мае этого года было объявлено название продукции, включенной в обновленное преференциальное торговое соглашение.
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