Египет и Азербайджан проведут заседание Совместного экономического и технического комитета.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам в Каире исполняющая обязанности министра международного сотрудничества Египта Рания Аль Машат.

"У Египта и Азербайджана очень прочные отношения. Я также возглавляю Совместный экономико-технический комитет вместе со своим коллегой, министром экономики Азербайджана. Есть много направлений сотрудничества, которые очень перспективны. Это включает инфраструктуру, нефть и газ, ИКТ, а также фармацевтику. Мы ожидаем, что в предстоящий период сотрудничества в этих областях расширится", - сказала она.

Рания Аль Машат отметила, что буквально в прошлом месяце Египет также принял миссию бизнесменов и правительственных чиновников из Азербайджана.

"А перед COP29 мы проведем встречу Совместного комитета Египта и Азербайджана для более детального изучения этих областей. Еще один очень важный аспект сотрудничества - COP. Поздравляем Азербайджан с проведением COP29 в ноябре этого года. Два года назад Египет принимал COP27. Существует множество областей сотрудничества в сфере борьбы с изменением климата, способов мобилизации финансирования. Мы надеемся на расширение сотрудничества, особенно в деловой сфере в тех секторах, которые я упомянула", - заключила она.

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