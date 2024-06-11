На конференции ООН об изменении климата группа иностранных НПО выступила с заявлением по Азербайджану

Ряд неправительственных организаций (НПО), участвовавших в 60-й сессии вспомогательного органа Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходившей в Бонне (Германия), распространил заявление, в котором высоко оценили деятельность Азербайджана как страны, которая примет COP29, способствующей диалогу и сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.

Как сообщает во вторник Day.Az, заявление подписали представители 102 НПО и общественные активисты из 31 страны.

"Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, выражаем свою поддержку председательству COP29 и проведению мероприятия, которое будет направлять глобальное сообщество к устойчивому и "зеленому" будущему. Гражданское общество вносит свой вклад в переговоры об изменении климата, обеспечивая пропаганду, мониторинг, представительство и инновационные решения. На переговорах - от повышения осведомленности общественности о проблемах климата до реализации более сильной климатической политики - мы выдвигаем на первый план проблемы различных сообществ, особенно уязвимых и изолированных групп. В этой связи очень важна роль Азербайджана, который будет председательствовать и принимать COP29, в поощрении диалога и сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами", - отмечается в заявлении.

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