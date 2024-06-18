Азербайджан готовит эффективную повестку дня для COP29.

Об этом во вторник сказала Trend Келли Уиллис, управляющий директор организации "Прогнозирование здорового будущего", передает Day.Az.

"Весь мир считает, что прогресс Азербайджана будет продолжаться и его темпы даже ускоряться. Мы стремимся поддержать председательство в COP29 Азербайджана, который готовит эффективную повестку конференции об изменении климата. Первые шаги вдохновляют нас. Повестка COP29 включает критические вопросы, такие как финансовые обязательства, человеческий капитал. Азербайджан находится на верном пути, и мы настроены очень оптимистично, поскольку в ноябре нас ждет COP29", - сказала она.

Отметим, что в Баку начал работу глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего", который ежегодно проводится в преддверии COP. Цель саммита - способствовать сохранению и расширению достижений в области здравоохранения в контексте изменения климата, уделяя особое внимание наиболее уязвимым общинам во всем мире.

Саммит, собрав глобальных лидеров в области здравоохранения, климата и развития, будет опираться на успех саммита, прошедшего в Абу-Даби в рамках COP28.

Отметим, что "День здоровья" был официально объявлен на саммите в Абу-Даби как неотъемлемая часть повестки COP28. В этом году на саммите пройдут обсуждения последних тенденций и вызовов, с которыми сталкиваются секторы здравоохранения и развития в Азербайджане и регионе.

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