Казахстан сыграет в полной мере свою роль на COP29 в Баку

Казахстан сыграет в полной мере свою роль на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш информагентству "Казинформ".

"Что касается климата, все страны должны представить новые национальные планы действий к следующему году, которые должны полностью соответствовать ограничению долгосрочного глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия. Они должны включать конкретные планы по сокращению производства и потребления ископаемых видов топлива как минимум на 30 процентов к 2030 году. Я уверен, что Казахстан в полной мере сыграет свою роль в энергетическом переходе, в том числе на Конференции сторон в Азербайджане в этом году", - подчеркнул генсек.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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