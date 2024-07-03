Япония выпускает банкноты с голографическими портретами

С 3 июля Банк Японии начинает выпуск в обращение первых за 20 лет новых банкнот с трехмерными портретами основателей финансовых и женских учебных заведений в попытке помешать фальшивомонетчикам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, на банкнотах используются печатные узоры для создания голограмм портретов, обращенных в разные стороны в зависимости от угла зрения, с использованием технологии, которая, по словам Национального бюро печати Японии, является первой в мире для бумажных денег.

"На новых купюрах изображены лица тех, кто представляет японский капитализм, расширение прав и возможностей женщин и технологические инновации", - заявил премьер-министр Фумио Кисида на торжественном мероприятии. По словам Ф.Кисиды, правительство Японии планируют напечатать около 7,5 млрд новых банкнот к концу текущего финансового года, увеличив тем самым количество находящихся в обращении 18,5 млрд банкнот общей стоимостью 125 триллионов иен к декабрю 2023 года.

Имеющиеся в обращении купюры будут использоваться, но на вокзалах, парковках и в кафе быстрого питания.

Правительство подталкивает потребителей и предприятия использовать меньше наличных денег в рамках своей стратегии цифровизации экономики.

На лицевой стороне новой банкноты номиналом 10 тысяч иен будет изображен Эйити Сибусава (1840-1931), известный как "отец японского капитализма". Он основал первый в Японии банк с акционерным капиталом. На оборотной стороне Банк Японии решил напечатать фотографию здания вокзала Токио.

На пятитысячной купюре изображен Умэко Цуда (1864-1929), которая стала первой японкой, обучавшейся в США. Вернувшись на родину, она внесла большой вклад в развитие образования среди женщин и основала университет Цуда в японской столице. С обратной стороны банкноту украсят цветы глицинии.

Для тысячной купюры Министерство финансов Японии подобрало изображение врача и бактериолога Сибасабуро Китасато (1853-1931). На другой стороне банкноты будет напечатана знаменитая гравюра "Большая волна в Канагаве" японского художника Кацусики Хокусая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!