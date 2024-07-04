Из Китая в Азербайджан будут курсировать грузовые поезда

"Китайские железные дороги" ввели в эксплуатацию новый маршрут поезда от города Сиань, являющегося основным узлом в грузоперевозках по железной дороге из Китая в Европу, до Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию "Китайских железных дорог", поезда будут курсировать раз в неделю. Выехав из Сианя, поезда через пограничный пункт Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, Казахстан и Каспийское море в течение 12 дней прибывают в Баку. Первый поезд по этому маршруту отправился 1 июля.

Как отмечается, новый маршрут открыт с тем, чтобы внести вклад в торгово-экономическое сотрудничество вдоль китайско-европейской сети товарных поездов и в развитие инициативы "Один пояс, один путь".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!