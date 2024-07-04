Маршруты через Азербайджан важны для укрепления транспортного потенциала в регионе ШОС

Маршруты через Азербайджан важны для укрепления транспортного потенциала в регионе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend эксперт Казахстанского института общественного развития Олжас Бейсембаев в кулуарах заседания Совета глав государств-членов ШОС в Астане.

"Это совещание в формате заседания глав государств проходит уже в 24-й раз.

В рамках саммита впервые проходит встреча в формате "ШОС плюс", где участвует в качестве почетного гостя Президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также гости из арабских и тюркских стран", - сказал он.

Эксперт отметил, что на заседании в узком кругу глав государств было обозначено несколько направлений для развития сотрудничества в рамках ШОС.

"Первое - это укрепление доверия в сфере безопасности. Второе - расширение торгово-экономических отношений. Третье - это укрепление транспортно-логистических связей и коридоров взаимосвязи. В этом контексте Китай реализует свою инициативу "Один пояс, один путь". Есть еще Транскаспийский маршрут, который проходит в том числе и через Казахстан и Азербайджан", - добавил Бейсембаев.

Кроме того, как напомнил эксперт, развиваются маршруты Север и Юг.

"И Казахстан, и Азербайджан как страны, которые находятся на стыке этих транспортных коридоров, заинтересованы в расширении транспортных связей, укреплении транзитного потенциала.

Учитывая интерес тюркских и арабских стран в данных мероприятиях, я предполагаю, что в состав ШОС, возможно, будут включены еще тюркские страны и страны арабского мира в дальнейшем. Например, Беларусь становится уже полноценным членом. Получается, шанхайская "пятерка" превратилась в шанхайскую "десятку".

Теперь это не только региональная, но и трансрегиональная организация", - сказал он.

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