В Китае назвали сроки начала торговой войны с Европой

Торговая война между Китаем и Евросоюзом может начаться в ноябре, заявил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, комментируя введение ЕС пошлин в отношении производителей электромобилей КНР, передает Day.Az со ссылкой на Global Times.

По его мнению, введение пошлин является ожидаемым решением Евросоюза, ведь хотя стороны и начали консультации по данному вопросу, европейское объединение не меняло свою позицию. Цуй Хунцзянь заявил, что европейцам теперь нужно обосновать свои действия, а результаты переговоров определят, перерастет ли противостояние в торговую войну в озвученные сроки.

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