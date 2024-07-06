Центробанк об уровне долларизации по вкладам населения

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в мае 2024 года выросли на 10,31 процента - до 13,679 миллиарда манатов (в аналогичном периоде прошлого года - 12,4 миллиарда манатов), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), объем вкладов населения в национальной валюте вырос на 16,21 процента - до 8,933 миллиарда манатов, составив 65,3 процента всех вкладов.

Банковские вклады населения в инвалюте выросли на 0,68 процента (до 4,746 миллиарда манатов), составив 34,69 процента всех вкладов населения (в аналогичный период прошлого года удельный вес вкладов в инвалюте составлял 38,01 процента).

На первое июня 2024 года объем банковских вкладов резидентов составляет 12,366 миллиарда манатов, нерезидентов - 1,312 миллиарда манатов. В отчетный период вклады резидентов выросли на 11,81 процента, нерезидентов сократились - на 2,09 процента.

В целом, на первое июня 2024 года объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане оценивается в 37,472 миллиарда манатов, что на 5,87 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Напомним, что по итогам 2023 года банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) составили 12,947 миллиарда манатов.

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