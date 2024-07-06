Сухогруз "Ходжалы" ASCO типа "Handysize" впервые прошел в американских водах под азербайджанским флагом

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" ASCO) сообщило о том, что первый сухогруз ASCO типа "Handysize" под названием "Ходжалы" впервые прошел в американских водах под азербайджанским флагом, сообщает в субботу Day.Az.

Данное судно с грузом 30 800 тонн цемента шло из южнокорейского порта "Бакпён" в американский порт "Портленд" 20 дней, преодолев расстояние в 8390 км.

"Данное событие впервые произошло впервые в истории судоходства Азербайджана. Сухогруз "Ходжалы" стал первым судном независимого Азербайджана, который зашел под флагом Азербайджана в порт США, доставив туда международный груз", - подчеркивается в сообщении ASCO.

Отметим, что судно "Ходжалы" было приобретено в рамках Стратегической программы развития судоходства Азербайджана с целью расширения географии деятельности национального судоходства за пределами Каспийского моря и увеличения потенциала грузоперевозок в международных бассейнах.

Напомним, что 1 февраля 2024 года между ASCO и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) было подписано соглашение о приобретении двух сухогрузов типа "Handysize" (70% финансирования покупки кораблей или 42 миллиона долларов США было обеспечено кредитом ЕБРР без госгарантий, а 30% (или 18 миллионов долларов США) - за счет внутренних ресурсов ASCO).

Судно "Ходжалы" имеет грузоподъемность 38 593 тонны. Это примерно в 8 раз превышает грузоподъемность существующих сухогрузов ASCO. Длина корабля составляет 180 метров, ширина - 30 метров, высота борта - 15 метров, осадка - 10,47 метра. Благодаря максимальной грузоподъемности судно может заходить во многие гавани мира.

Принятые на баланс ASCO сухогрузы типа "Handysize" поддерживают стремление Азербайджана укрепить позиции страны, как важнейшего звена Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ с мировыми рынками.

На балансе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (самый крупный флот на Каспии) в настоящее время находится 55 судов разного назначения.

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