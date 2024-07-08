Азербайджан и Китай достигли замечательных результатов в реализации проекта "Пояс и путь", и уровень связности постоянно растет.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал временный поверенный в делах Посольства Китая в Азербайджане Дин Тао (Ding Tao) в ходе конференции по продвижению логистики и торговли в Азербайджане - демонстрационная зона ШОС.

"Совместные усилия обеих сторон способствовали расширению пропускной способности южного канала корреляции Китай-ЕС, повышению эффективности перевозок и улучшению качества услуг", - сказал он.

Он напомнил, что 3 июля была официально открыта прямая трансморская экспресс-линия Китай-ЕС из Китая через Казахстан и Азербайджан.

"Это первый случай, когда китайские автомобили прибывают в прибрежные порты прямым автомобильным транспортом, затем пересекают море на национальных судах и, наконец, достигают Европы", - добавил он.

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