Maersk предупредила об угрозе задержек поставок

Погодные условия вдоль побережья Южной Африки будут экстремальными в ближайшие несколько дней. Как сообщила датская транспортная компания Maersk, суда могут оказаться в сложной ситуации из-за сильного ветра, высоких волн и проливного дождя, особенно между городами Кейптаун и Порт-Элизабет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Maersk не исключает, что торговым кораблям придется менять курс, чтобы укрыться от стихии. Возможны задержки в доставке грузов, предупреждают в компании.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" (хуситы) предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. На фоне участившихся атак хуситов транзит через Красное море ограничили Maersk и другие компании, которые стали перенаправлять суда в Азию вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки.

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