Сервис "Мобильный POS" Yelo Bank стал доступнее и это облегчает работу предпринимателей. Подключившиеся к услуге "Мобильный POS" до 31 июля 2024 года не будут платить комиссию за транзакции через данную услугу в течение следующих 3 месяцев. Так же активны и другие преимущества:

Бесплатное подключение к сервису

Без требований к обороту

Открытие счета без комиссии

Бизнес-карта в подарок

Бесплатное обналичивание средств, поступивших с оборота по мобильному POS-терминалу

Обратите внимание, что "Yelo Мобильный POS" - это сервис, позволяющий принимать бесконтактные платежи на мобильных устройствах. Независимо от оборота и без необходимости депозита, предприниматели могут превратить свой смартфон или планшет в POS-терминал. Устройство должно работать на операционной системе Android и поддерживать NFC. Для подключения к услуге вы можете обратиться в любое отделение Yelo Bank или позвонить по номеру 981. Более подробная информация: http://bit.ly/moblpos.



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