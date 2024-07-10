Страны ЦА рассматривают возможность экспорта электроэнергии в Европу через Азербайджан

В будущем страны Центральной Азии рассматривают возможность экспорта электроэнергии в Европу через территорию Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, об этом говорилось в ходе 13-го заседания совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном.

Сопредседатели межправительственной комиссии, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подчеркнули, что комиссия является эффективной платформой для развития деловых связей и реализации совместных проектов.

В ходе заседания стороны отметили, что SOCAR и Uzbekneftegaz сотрудничают в совместной разработке нефтяных месторождений в Азербайджане и Узбекистане, реализации проектов в нефтегазовом секторе и других сферах.

Также было подчеркнуто, что подписанный в мае 2024 года Меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем Азербайджана, Узбекистана и Казахстана является показателем эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере.

Напомним, что в рамках делового визита министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Узбекистан состоялось 13-е заседание азербайджано-узбекской межправительственной комиссии (МПК).

Помимо заседания МПК, министр примет участие в заседании Наблюдательного совета Инвестиционной компании Азербайджан-Узбекистан и встретится с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

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