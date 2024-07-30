На освобожденных территориях осуществляются мероприятия по созданию "зеленой" энергетической зоны - Анар Гулиев
На освобожденных от оккупации территориях осуществляются мероприятия по созданию "зеленой" энергетической зоны.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев во время выступления за круглым столом руководителей устойчивого "зеленого" строительства в Азербайджане.
По его словам, устойчивое строительство приобретает все большее значение в условиях климатического кризиса, вызванного глобальным потеплением.
"Председательствуя на COP29, Азербайджан доказывает свою решимость в борьбе с глобальным изменением климата.
В строительной отрасли мы реализуем ряд мер, связанных с оцифровкой и защитой окружающей среды. В течение короткого времени была утверждена установка солнечной энергетической системы на крышах. На освобожденных территориях осуществляются мероприятия по созданию "зеленой" энергетической зоны", - добавил он.
Напомним, что проходит круглый стол руководителей устойчивого "зеленого" строительства в Азербайджане - это специальная встреча на высоком уровне ведущих лидеров отраслей Азербайджана, включая генеральных директоров, министров, строительных компаний ОАЭ, президента COP29 и лидера высокого уровня ООН по COP29.
Это уникальное мероприятие придаст импульс сотрудничеству и устойчивому развитию в строительном секторе Азербайджана, предоставив платформу для обсуждения вызовов, изучения возможностей и определения благоприятной политики.
Круглый стол подчеркивает важную роль "зеленого" строительства в достижении глобальных климатических целей и, указывая на важную веху на пути к COP29, создает основу для целенаправленных бизнес-операций и сотрудничества с серьезными результатами для Азербайджана и за его пределами.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре