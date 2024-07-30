На освобожденных от оккупации территориях осуществляются мероприятия по созданию "зеленой" энергетической зоны.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев во время выступления за круглым столом руководителей устойчивого "зеленого" строительства в Азербайджане.

По его словам, устойчивое строительство приобретает все большее значение в условиях климатического кризиса, вызванного глобальным потеплением.

"Председательствуя на COP29, Азербайджан доказывает свою решимость в борьбе с глобальным изменением климата.

В строительной отрасли мы реализуем ряд мер, связанных с оцифровкой и защитой окружающей среды. В течение короткого времени была утверждена установка солнечной энергетической системы на крышах. На освобожденных территориях осуществляются мероприятия по созданию "зеленой" энергетической зоны", - добавил он.

Напомним, что проходит круглый стол руководителей устойчивого "зеленого" строительства в Азербайджане - это специальная встреча на высоком уровне ведущих лидеров отраслей Азербайджана, включая генеральных директоров, министров, строительных компаний ОАЭ, президента COP29 и лидера высокого уровня ООН по COP29.

Это уникальное мероприятие придаст импульс сотрудничеству и устойчивому развитию в строительном секторе Азербайджана, предоставив платформу для обсуждения вызовов, изучения возможностей и определения благоприятной политики.

Круглый стол подчеркивает важную роль "зеленого" строительства в достижении глобальных климатических целей и, указывая на важную веху на пути к COP29, создает основу для целенаправленных бизнес-операций и сотрудничества с серьезными результатами для Азербайджана и за его пределами.

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