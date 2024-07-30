Центробанк Азербайджана оштрафовал должностных лиц трех НКО

Оштрафованы должностные лица ООО "Kəpəz BOKT", ООО "City Finance BOKT" и ООО "Финансы для развития".

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в рамках процессов текущего контроля, проводимых Центральным банком Азербайджана, в связи с нарушением требований статьи 22.1 закона Азербайджанской Республики "О небанковских кредитных организациях", пункта 3.3 "Порядок предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр", в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо ООО "Небанковская кредитная организация City Finance" оштрафовано на сумму 1 500 (тысяча пятьсот) манатов.

В связи с нарушением требований статьи 22.1 закона Азербайджанской Республики "О небанковских кредитных организациях", пункта 3.3 "Порядок предоставления информации о заемщиках кредитных организаций в централизованный кредитный реестр", в соответствии со статьей 440.1 Кодекса об административных правонарушениях должностное лицо ООО "Небанковская кредитная организация Kəpəz" оштрафовано на сумму 6 000 (шесть тысяч) манатов.

В рамках комплексной проверки, проведенной Центральным банком Азербайджана, в соответствии со статьей 598.1.2 Кодекса об административных проступках, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма, ООО "Небанковская кредитная организация "Финансы для развития" и ее должностное лицо были оштрафованы Насиминским районным судом города Баку на 20000 (двадцать тысяч) и 2 000 (две тысячи) манатов соответственно.

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