Инфляция в Китае подскочила до рекордного уровня

Рост потребительских цен (индекс CPI) в Китае по итогам июля достиг 0,5% годовых. Инфляция в стране в прошлом месяце росла максимальными темпами с февраля.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Прогноз аналитиков предполагал рост инфляции в июле до 0,3% годовых. Месяцем ранее она составила 0,2%.

Более резкому росту индекса CPI в июле способствовало подорожание свинины, отмечают аналитики. Цены на это мясо (широко потребляемый продукт питания в Китае) в июле взлетели на 20,4% в годовом выражении, что стало самым большим ростом с декабря 2022 года.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, вырос в июле на 0,4% годовых против 0,6% в июне.

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