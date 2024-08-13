США предрекли резкий рост цен на электричество

Электричество в США может подорожать в десять раз к началу 2025 года из-за развития искусственного интеллекта, предупреждает The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az.

Сейчас в Штатах активно строят дата-центры для обработки и хранения информации, которые потребляют огромное количество электроэнергии, отмечают эксперты. Чтобы соответствовать растущему спросу, стране необходимо больше новых электростанций, однако на их строительство уйдет несколько лет. Пока будут возводиться новые объекты, электричество продолжит дорожать, прогнозируют аналитики.

До этого в России зафиксировали увеличение потребления электроэнергии. За январь - май только бытовые потребители увеличили использование электричества примерно на 6%, что в 1,5 раза превышает рост потребления в других категориях.

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