В Гаджигабуле построят солнечную электростанцию

В Гаджигабульском промышленном парке будет построена солнечная электростанция, сообщает Day.Az.

Согласно данным Агентства по развитию экономической зоны (IZIA) при Министерстве экономики Азербайджана, агентство и ООО "AGAS Group", специализирующимся на строительстве станций альтернативной энергетики в Азербайджане подписали меморандум о взаимопонимании.

Отмечается, что меморандум подписали председатель совета директоров IZIA Сеймур Адыгозалов и директор ООО "AGAS Group" Илькин Гулиев.

Соглашение нацелено на поддержку обязательств, связанных с проведением в стране конференции COP29 и реформами в области "зеленой" энергетики.

Согласно меморандуму, в Гаджигабуле планируется обеспечить объекты промышленного парка альтернативной энергией.

В рамках соглашения "AGAS Group" разработает техническо-экономическое обоснование для строительства солнечной электростанции мощностью 2,5 МВт в Гаджигабуле . В следующем этапе планируется реализация проекта и обеспечение парка "зеленой" энергией.

Напомним, что Агентство по развитию экономических зон было создано как государственное юридическое лицо на базе ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Указом Президента Азербайджанской Республики "О мерах по совершенствованию управления промышленными парками, промышленными кварталами и агропарками" № 1257 от 22 января 2021 года.

В настоящее время под управлением агентства действуют 6 промышленных парков, 4 промышленных квартала, 51 агропарк и Центр профессионального обучения.

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