В Агдамском промышленном парке будет построено предприятие по производству светодиодных фонарей

ООО "LEDLINE", которому присвоен статус резидента Агдамского промышленного парка, построит предприятие по производству светодиодных фонарей на одном гектаре промпарка.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве развития экономических зон, в рамках проекта с объемом инвестиций 4,5 миллиона манатов предполагается обеспечить постоянную работу 44 человек.

Продукция, которая будет производиться на предприятии, будет направлена на удовлетворение спроса внутреннего рынка.

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