Maersk делает ставку на экологичное судоходство

Крупнейшая мировая транспортно-логистическая группа компаний "A.P. Moller-Maersk" с 2024 года приобретает контейнеровозы, работающие на "зеленом" топливе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Maersk, данная группа компаний уже приобрела четыре судна, в которых в качестве бункерного топлива может использоваться "зеленый" метанол.

Вместимость приобретенного в августе судна "Alette Maersk" составляет 16 тысяч контейнеров TEU, оно было построено на верфи HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) в южнокорейском Ульсане.

В общей сложности Maersk планирует получить 25 судов с двухтопливными двигателями, работающими на метаноле. Заказы были размещены на южнокорейских верфях Hyundai Heavy Industries, Hyundai Mipo Dockyard и китайской Yangzijiang Shipbuilding Group.

Отметим, что недавно была начата эксплуатация танкера "Ханкенди" типа "Aframax" под азербайджанским флагом (четвертого по счету танкера Азербайджана такого типа).

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