Танкер "Ханкенди" типа "Aframax" начал эксплуатацию

Начинается эксплуатация танкера "Ханкенди" типа "Aframax" под азербайджанским флагом (четвертого по счету танкера Азербайджана такого типа).

Об этом передает в пятницу Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-центра ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Дедвейт танкера составляет 115,5 тыс. тонн, длина - 249,95 м, ширина - 44 м, высота борта - 21,2 м, осадка - 15,22 м, максимальная скорость - 16 узлов.

Судно будет управляться компанией ASCO Ship management AFEZCO, оно приобретено совместным предприятием SA Maritime AFEZCO (создано на паритетных началах ASCO, и Государственной нефтяной компании Азербайджана - SOCAR).

"Экипаж сформирован из азербайджанских моряков, что является одним из главных приоритетов для судов данного типа", - отмечается в сообщении.

Как и три других танкера этого типоразмера "Шуша", "Карабах" и "Зангезур", танкер "Ханкенди" будет эксплуатироваться в водах за пределами Каспийского моря.

Отметим, что в первом полугодии ASCO перевезло 2 млн тонн грузов.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" создано в октябре 2013 года. В состав ASCO наряду с транспортным флотом входят специализированный флот и судоремонтные заводы. Транспортный флот состоит из 52 судов, в том числе 21 танкера, 13 паромов, 14 универсальных сухогрузов, 2 судов типа Ro-Ro, 2 судов типа Ro-Pax. В состав специализированного флота входят 192 судна.

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