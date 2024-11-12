Стороны верят, что на COP29 будут предприняты шаги в соответствии с требованиями

Ожидания от COP29 высоки и стороны верят, что на этой конференции будут предприняты шаги в соответствии с требованиями.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил, выступая на пресс-конференции в рамках COP29 в Баку.

"Мы считаем, что также увеличится поддержка стран. Частный сектор может быть привлечен в качестве основного аспекта финансирования. Естественно, здесь будут задействованы и другие источники дохода", - добавил он.

Напомним, вчера состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.