В АВВ mobile появилась новая удобная функция - "Доверить". С ее помощью клиенты могут оформить доверенность на выполнение некоторых банковских операций в филиалах Банка АВВ от их имени. Теперь клиенту не нужно лично посещать филиал, чтобы выполнить такие операции. Оформление доверенности осуществляется через электронную подпись SİMA.

Клиенты, оформившие доверенность, могут в любое время просматривать детали активной доверенности в приложении и при необходимости отменить ее. Если доверенное лицо также пользуется приложением, оно получит уведомление о переданных полномочиях.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.