В рамках COP29 IFC поддержала Банк Республика, предоставив крупный зелёный кредит

Банк Республика привлек зеленый кредит в размере 20 миллионов долларов от IFC

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Международная Финансовая Корпорация (IFC) поддержала Банк Республика и выделила крупный кредит для финансирования зеленых проектов в Азербайджане.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму 20 миллионов долларов США сроком на 4 года. Кредитные средства будут направлены на поддержку микро, малых и средних предприятий (ММСП), семейным бизнесам с низким уровнем дохода, которые внедряют экологически чистые технологии и методы производства.

Это позволит создать новые рабочие места, повысить социальную устойчивость и обеспечить доступность зеленых технологий для более широких слоев населения. Поддержка таких инициатив поспособствует устойчивому экономическому росту и стимулирует развитие регионов, обеспечивая их интеграции в процессы глобальной экологической трансформации.

Отметим, что это стало третьим соглашением о "зеленом" кредите, заключенным Банк Республика с международными финансовыми организациями в рамках COP29. Ранее банк заключил крупные и значимые кредитные соглашения с Нидерландским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.

"Частный бизнес, особенно малый, жизненно важен для диверсификации экономики Азербайджана и создания рабочих мест в ненефтяном секторе. Мы стремимся повысить способность финансового сектора поддерживать эти предприятия, одновременно способствуя устойчивости к изменению климата. Инвестиции IFC в Банк Республика продемонстрируют жизнеспособность продуктов климатического финансирования, способствуя более широкому их принятию финансовыми институтами", - отметил Alfonso Garcia Mora, региональный вице-президент IFC по Европе, Латинской Америке и Карибскому бассейну.

"Мы очень рады подписанию этого соглашения с нашим давным партнёром в рамках COP29, который успешно проходит в нашей стране и считаем это важным шагом в укреплении наших отношений и реализации совместных экологических инициатив. Сотрудничество с такой влиятельной международной финансовой организацией как IFC не только подтверждает доверие к Банку Республика как к надёжной финансовой организации, но и открывает новые перспективы для финансирования микро, малых и средних предприятий. Мы верим, что данное соглашение создаст широкие возможности для финансирования экологически ответственных проектов в нашей стране и будет способствовать решению экологических проблем на глобальном уровне." - отметил Тариэль Исмайлов, Председатель Правления "Банка Республика.

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