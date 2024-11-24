На утверждении правительства Азербайджана находятся изменения в законах о венчурных фондах

Предложение по внесению изменений в законодательство Азербайджана касательно венчурных фондов находится на утверждении у правительства.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщила председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева.

"Ведется активная работа по внесению изменений в законодательство Азербайджана касательно венчурных фондов. На данный момент наше предложение уже завершено и отправлено в правительство. Сейчас идут переговоры на правительственном уровне, включая участие различных госорганов", - сказала она.

И.Велиева подчеркнула, что в правительстве также обсуждается национальная стратегия по искусственному интеллекту.

Отметим, что Агентство инноваций и цифрового развития при Министерстве транспорта и цифрового развития Азербайджана в настоящее время ведет переговоры с фондами для создания второго венчурного фонда в стране.

Напомним, что Агентство инноваций и цифрового развития было создано в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 октября 2021 года в качестве публичного юридического лица при министерстве цифрового развития и транспорта.

Агентство инноваций и цифрового развития служит для организации деятельности в области цифровой трансформации в стране, формирования местной инновационной среды, укрепления экосистемы. Приоритетными направлениями агентства являются проведение испытательных экспериментов в области ядерной науки и технологий, поддержка физических и юридических лиц в их инновационно ориентированных научных исследованиях и инновационных проектах (стартапах), оказание помощи в приобретении современных технологий и технологических решений, обеспечение доступности образовательных и карьерных возможностей в области ИКТ в стране, создание и организация цифрового правительства и цифрового общества.