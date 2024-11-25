В Азербайджане вырос объем выданных домохозяйствам кредитов

В Азербайджане на 30 сентября 2024 года наибольшая доля выданных кредитов пришлась на домохозяйства, составив 58,2 процента от общего объема кредитования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в указанный период объем выданных домохозяйствам кредитов вырос в годовом исчислении на 2,97 миллиарда манатов, или 22,17 процента (с 13,3 миллиарда до 16,3 миллиарда манатов).

При этом кредитование сферы торговли и услуг выросло за год на 496,264 миллиона манатов, или 14,01 процента - до 4,03 миллиарда манатов против 3,5 миллиарда манатов в аналогичном периоде прошлого года. Удельный вес сферы торговли и услуг в общем объеме кредитования составил 14,2 процента.

Сфера экономики: Объем кредитов, 2024 год (на 30 сентября) Объем кредитов, 2023 год (на 30 сентября) Доля (%), 2024 год Доля (%), 2023 год Торговля и услуги 4 038 920 197 3 542 655 338 14,2% 15,39 Энергетика, химия и природные ресурсы 850 989 626 736 631 327 3,0% 3,20 Сельское хозяйство и переработка 529 647 470 564 965 568 1,9% 2,45 Строительство и имущество 1 204 831 422 1 118 944 700 4,2% 4,86 Промышленность и сектор производства 2 180 484 876 1 111 577 093 7,7% 4,83 Транспорт и связь 1 773 823 414 1 110 423 301 6,2% 4,82 Домохозяйства 16 365 904 662 13 395 745 196 57,6% 58,20

Отметим, что кредитование реального сектора экономики Азербайджана на 30 сентября 2024 года в целом выросло на 23,4 процента, или 5,386 миллиарда манатов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (с 23,018 миллиарда до 28,404 миллиарда манатов).