Самый низкий уровень безработицы на Южном Кавказе в Азербайджане

Анализ, проведенный MTM на основе официальных данных Государственного комитета статистики, показывает, что в Азербайджане ежегодно создаются десятки тысяч новых рабочих мест, и их количество с каждым годом увеличивается.

Как сообщает Day.Az, по официальным данным, за первые 9 месяцев 2024 года в стране было создано 69 587 новых рабочих мест, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце 2023 года в нашей стране было создано 82 318 новых рабочих мест, в 2022 году - 71 280, а в период с 2021 года по 1 октября текущего года в общей сложности было создано 292 176 новых рабочих мест.

Проведенный анализ показывает, что 87,15% или 60 645 новых рабочих мест, созданных в первые 9 месяцев текущего года, приходятся на долю существующих предприятий и организаций, 11,85% или 8 248 - на новые предприятия и организации. Оставшийся 1% или 694 новых рабочих места были созданы в других формах. Эти места включают в себя различные международные и местные проекты, работы по благоустройству, а также предприятия и организации, деятельность которых была возобновлена.

Если рассмотреть распределение новых рабочих мест, созданных в первые 9 месяцев текущего года, по регионам, то 77,43% или 53 882 рабочих места были открыты в городе Баку. В других регионах было создано 15 705 рабочих мест, что составляет 22,57% от общего количества.

Официальные данные показывают, что большинство новых рабочих мест, созданных в 2024 году в столице, приходятся на центральные районы. Как видно из таблицы, основная часть новых рабочих мест в Баку приходится на Наримановский район. Более точно, за первые 9 месяцев текущего года в Наримановском районе города Баку было создано 11 392 новых рабочих места. С 7 800 новыми рабочими местами второе место занимает Насиминский район, а с 6 659 - Хатаинский район.

Самым малочисленным по количеству новых рабочих мест районом в Баку в рассматриваемый период оказался Пираллахи, где за текущий год было создано всего 8 новых рабочих мест.

В других регионах Азербайджана, кроме Баку, лидером по числу созданных рабочих мест в первые 9 месяцев текущего года стал Абшеронский район, где было открыто 1 601 новое рабочих мест. Сумгайыт занимает второе место с 1 341 новым рабочим местом. Несмотря на близость к столице, третье место занял город Нахчыван с 1 331 новым рабочим местом. На четвертом и пятом местах расположились города Гянджа и Ширван. В Гяндже за первые 9 месяцев текущего года было создано 976 новых рабочих мест, в Ширване - 878.

Согласно официальным данным Государственного комитета статистики, несмотря на ежегодное увеличение численности населения Азербайджана, количество безработных уменьшается. Это снижение особенно заметно за последние 4 года. Более конкретно, количество зарегистрированных безработных на 1 ноября текущего года на 32,9% меньше, чем на 1 января 2021 года.

На 1 ноября 2024 года количество безработных в стране составило 282,8 тысячи человек, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году.

В начале текущего года уровень безработицы в Азербайджане составлял 5,46%, а по состоянию на 1 ноября он снизился до 5,33%. Данные за последние 4 года показывают, что уровень безработицы в Азербайджане продолжает снижаться.

Дополнительно отметим, что 1 января 2021 года уровень безработицы в стране составлял 7,16%.

Сравнение последних данных государственных статистических комитетов трех стран показывает, что уровень безработицы в Азербайджане является самым низким в Южном Кавказе. В нашей стране уровень безработицы составляет 5,33% (01.11.2024), что соответствует 282,8 тысячи человек. Причина высокого численного показателя безработных связана с тем, что численность населения Азербайджана минимум в 3 раза превышает население двух других стран.

В Армении, по состоянию на 1 июля 2024 года, уровень безработицы составил 13,76% (190 тысяч человек), а в Грузии, по состоянию на 1 октября 2024 года, этот показатель составил 13,82% (225,7 тысячи человек).