Великобритания нацелена на развитие сотрудничества с Каспийским регионом в области "зеленой" энергетики

Великобритания стремится укрепить сотрудничество с Каспийским регионом в сфере "зеленой" энергетики.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказала заместитель директора Международного энергетического подразделения правительства Великобритании Софи Уэстлейк, выступая на конференции "Энергетическая безопасность Каспийского региона и итоги COP29" в Лондоне.

Уэстлейк подробно рассказала о подходе Великобритании к энергетической безопасности и роли Каспийского региона в этом процессе, подчеркнув значимость газа из региона для Европы в контексте диверсификации поставок и снижения зависимости от российских энергоресурсов. "Мы видим растущую роль региона, а также Азербайджана в диверсификации поставок газа", - отметила она.

"Каспийский регион играет важную роль в энергетической безопасности, но мы хотели бы видеть более тесное сотрудничество в области "зеленой" энергетики в будущем. В Каспийском море имеется около 845 гигаватт потенциальной энергетической мощности - это огромный потенциал для экспорта "зеленой" энергии в Европу, что становится всё более актуальной темой", - подчеркнула Уэстлейк.

Она также отметила лидерство Великобритании в глобальном энергетическом переходе: "На саммите G20 в этом году премьер-министр Великобритании представил инициативу глобального альянса "чистой" энергетики. Это идея о том, как мы можем распространить успешные инициативы Великобритании на глобальный уровень. В дальнейшем мы хотим сосредоточиться на том, как использовать доступные фонды для привлечения частного капитала и обеспечения максимально эффективного использования".

"Мы намерены продолжать полагаться на газ, но при этом максимально сократить его воздействие на окружающую среду. Мы готовы к сотрудничеству с регионом, чтобы сосредоточиться на решении этой проблемы", - заключила она.

Советник Caspian Policy Center (CPC) в Великобритании Дэвид Моран отметил стратегическую важность cотрудничества с Великобританией для дальнейшего развития и укрепления региона Каспийского моря.

Моран, основываясь на своем опыте участия в COP29, подчеркнул значимость конференции для глобальных действий в области климата: "На COP29 было вложено огромное количество интеллектуальных усилий и проведено множество дискуссий о креативном финансировании, будь то смешанное финансирование или страхование. COP29 стала "Каспийской COP", продемонстрировав решимость стран Центральной Азии и Южного Кавказа сотрудничать в области климатических действий. Конференция привлекла внимание многих стран мира".