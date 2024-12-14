Нефть подорожала на мировых рынках

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 1,47% и составила $74,49 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, повысилась на 1,81% и составила $71,29.