https://news.day.az/economy/1720280.html В Азербайджане наблюдается рост кредитных вложений в финансовый сектор По состоянию на 1 декабря прошлого года объем кредитных вложений в финансовый сектор составил 791,7 миллиона манатов. Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана. Согласно информации, это на 5,8 миллиона манатов (или 0,7 процента) больше в месячном сравнении.
В Азербайджане наблюдается рост кредитных вложений в финансовый сектор
По состоянию на 1 декабря прошлого года объем кредитных вложений в финансовый сектор составил 791,7 миллиона манатов.
Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана.
Согласно информации, это на 5,8 миллиона манатов (или 0,7 процента) больше в месячном сравнении.
При этом данный показатель на 222,9 миллиона манатов (или 39,2 процента) превышает уровень начала прошлого года, и на 181,1 миллиона манатов (или 29,6 процента) - уровень на 1 декабря 2023 года.
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