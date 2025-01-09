Азербайджанское предприятие по производству обоев выходит на грузинский рынок

Компания Mister Decor в 2024 году осуществила свой первый экспорт в Грузию. В 2025 году планируется экспортировать в Грузию 30 процентов произведенных обоев, а в 2026 году - 50 процентов.

Об этом сообщил журналистам заместитель директора компании Mister Decor Ульви Махмудов, передает Day.Az.

Он также сообщил, что ведутся переговоры об экспорте обоев с Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

"В настоящее время на заводе ежедневно производится 2500-3000 рулонов обоев, работает 30 человек. Большинство из них - местные жители, а иностранных специалистов - 6 человек. Второе оборудование уже куплено, и мы ожидаем его доставку. Планируется установить его в марте, что позволит увеличить штат до 70 человек, а годовое производство - до 2 миллионов рулонов", - отметил он.

По его словам, также планируется строительство нового завода по производству ламината SPS. 80 процентов строительных работ уже завершены, доставка оборудования пока продолжается.

У.Махмудов подчеркнул, что в ходе ремонтно-восстановительных работ в Карабахе использовались обои Mister Decor.