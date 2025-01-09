Назван объем торгового оборота между Азербайджаном и Германией

В январе-ноябре прошлого года объем торговых операций между Азербайджаном и Германией составил 1,4 миллиарда долларов США, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Этот показатель на 207,4 миллиона долларов США, или 12,7%, ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Торговый оборот с Германией составил 3,31% от общего торгового оборота Азербайджана.

За отчетный период Азербайджан экспортировал в Германию продукцию на сумму 682,2 миллиона долларов США, что на 108,8 миллиона долларов США, или 13,7%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Экспортные операции с Германией составили 2,80% от общего объема экспорта Азербайджана.

Импорт продукции из Германии в январе-ноябре 2024 года снизился на 98,5 тысячи долларов США, или на 11,7%, составив 744,2 миллиона долларов США. В этот период импортные операции с Германией составили 3,96% от общего объема импорта страны.

Общий торговый оборот Азербайджана с зарубежными странами в январе-ноябре 2024 года составил 43,1 миллиарда долларов США, что на 4,2 миллиарда долларов США, или 8,9%, меньше, чем за тот же период 2023 года.

Из этого объема экспорт составил 24,3 миллиарда долларов США, а импорт - 18,7 миллиарда долларов США. В сравнении с первым полугодием 2023 года экспорт сократился на 7,1 миллиарда долларов США, или на 22,8%, а импорт увеличился на 2,9 миллиарда долларов США, или на 18,7%.

В результате внешней торговли Азербайджан получил положительное сальдо в размере 5,5 миллиарда долларов США, что на 10,1 миллиарда долларов США, или в 2,8 раза меньше, чем годом ранее.