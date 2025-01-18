Стал известен объем инвестиций Азербайджана в Турцию

Азербайджан инвестировал в Турцию до настоящего периода более 20 миллиардов долларов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.

"Сегодня у нас была возможность обменяться мнениями по всем направлениям - как на встрече один на один, так и в расширенном составе. В очередной раз с удовлетворением были отмечены достигнутые на сегодня успехи в экономической сфере. Успешно реализуется ряд проектов. Естественно, в их основе лежат отношения между двумя странами. Азербайджаном в Турцию за текущий период было инвестировано более 20 миллиардов долларов, турецкими компаниями в Азербайджан - более 16 миллиардов долларов.

Число турецких компаний, работающих в Азербайджане, неуклонно растет. В настоящее время в Азербайджане действует около 4 тысяч турецких компаний. Особо хотелось бы отметить активную работу турецких компаний на освобожденных от оккупации территориях", - сказал он.