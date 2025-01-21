https://news.day.az/economy/1724535.html Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Planet Labs PBC Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и американской компанией Planet Labs PBC. Как передает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Planet Labs PBC
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и американской компанией Planet Labs PBC.
Как передает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В ходе встречи с Эшли Джонсон, финансовым и операционным директором американской компании Planet Labs PBC, в рамках участия Президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме мы отметили важность оптимизации ресурсов за счет применения инновационных решений в энергетике, экологии и других направлениях, а также обсудили перспективы сотрудничества с компанией", - говорится в сообщении.
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