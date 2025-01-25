https://news.day.az/economy/1725430.html Азербайджан обладает значительными объемами газа для снабжения стран Европы - Зеленский Азербайджан обладает достаточным объемом газа для снабжения Украины, Молдовы и других стран Восточной Европы. Как сообщает Day.Az, об этом президент Украины Володимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
Азербайджан обладает значительными объемами газа для снабжения стран Европы - Зеленский
Азербайджан обладает достаточным объемом газа для снабжения Украины, Молдовы и других стран Восточной Европы.
Как сообщает Day.Az, об этом президент Украины Володимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.
"Азербайджан обладает объемами газа, которые могут быть экспортированы в наш регион и возможно увеличить этот экспорт. Это касается не только Молдовы, но и таких стран, как Словакия. Есть также и маршруты снабжения из Азербайджана, главное, чтобы была политическая воля", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре