В Азербайджан доставлены десятки новых грузовых локомотивов

Alstom успешно экспортировала 40 грузовых локомотивов из Казахстана в Азербайджан, что стало важной вехой в деятельности компании в регионе.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сказал управляющий директор Alstom в Западной и Центральной Азии Джером Бойе.

"Мы с гордостью сообщаем, что Alstom успешно экспортировала 40 грузовых локомотивов из Казахстана в Азербайджан", - заявил он.

Это достижение подчеркивает растущее значение железнодорожной отрасли Казахстана, поскольку Alstom зарекомендовала себя как ключевой игрок в модернизации железных дорог страны. Бойе отметил стратегическую роль Казахстана в региональной деятельности компании.

"Стратегическое значение нашей деятельности в Казахстане трудно переоценить, так как это крупнейший рынок железнодорожных перевозок в Центральной Азии", - сказал Бойе.

Казахстан является важнейшим центром деятельности Alstom, что позволяет компании эффективно управлять проектами и поддерживать их по всему Центральноазиатскому региону.

"Казахстан является нашей региональной базой, где сосредоточена значительная часть нашей работы. Это расположение дает нам возможность эффективно управлять и поддерживать деятельность в регионе, используя местный опыт и укрепляя прочные партнерские отношения", - подчеркнул Бойе.

Приверженность компании модернизации и устойчивому развитию железнодорожной инфраструктуры Казахстана отражает более широкое видение развития страны.

"Наша приверженность совершенствованию железнодорожной инфраструктуры полностью соответствует видению Казахстана по модернизации и устойчивому развитию", - отметил он.

Успех Alstom в Казахстане свидетельствует не только о производственных возможностях компании, но и укрепляет значение страны как важного железнодорожного узла в регионе.

"Этот успех демонстрирует наши производственные возможности в регионе и укрепляет значение Казахстана как ключевого узла для железнодорожных перевозок в Центральной Азии", - добавил Бойе.

В дополнение к своей деятельности в Казахстане, Alstom активно инвестировала в местные объекты и выстраивала прочные партнерские отношения с ключевыми заинтересованными сторонами, делая значительный вклад в развитие национальной железнодорожной системы.

"Инвестируя в местные объекты и сотрудничая с ключевыми партнерами, мы способствуем развитию железнодорожной инфраструктуры Казахстана, а также укрепляем наши позиции как лидера в транспортном секторе региона", - отметил Бойе.

Alstom остается приверженной поддержке роста и инноваций в железнодорожной отрасли Центральной Азии.