Азербайджан обновил данные по импорту высокотехнологичной продукции за 2024 год

С начала прошлого года по 1 января текущего года в Азербайджан было импортировано высокотехнологичной продукции на сумму 1,7 миллиарда долларов США.

Об этом в среду сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 202,5 миллиона долларов США, или на 14 процентов больше, чем по состоянию на 1 декабря 2024 года.

Объем импорта высокотехнологичной продукции за отчетный период составил 8,14 процента от общего объема импорта страны.

В то же время на 1 января текущего года из Азербайджана было экспортировано продукции высоких технологий на сумму 183,8 миллиона долларов США, что на 3,8 миллиона долларов США или на 2,1 процента больше показателей на 1 декабря 2024 года.