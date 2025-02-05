Сколько дополнительных средств выделено на повышение пенсий в Азербайджане?

На повышение пенсий, которое охватывает 1,1 миллиона человек, выделены дополнительно 534 миллиона манатов. Новое распоряжение главы государства "Об индексации трудовых пенсий" позволяет обеспечить дальнейшее повышение пенсий в рамках нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала этого года, а также успешно продолжить в этом году мероприятия в области укрепления социальной защиты пенсионеров.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что все пенсии, назначенные до 1 января 2025 года, повышаются с 1 января текущего года с индексацией на 8,1 процента в соответствии с годовым ростом среднемесячной заработной платы в 2024 году, согласно информации, представленной Государственным комитетом по статистике. Повышение пенсий осуществляется в автоматическом режиме через электронную систему, без необходимости подавать какие-либо документы, заявления. Прибавки к пенсиям за январь будут выплачиваться вместе с пенсией за февраль.

Повышение пенсий путем индексации распространяется на всех пенсионеров (в том числе военнослужащих, являющихся пенсионерами, сотрудников правоохранительных органов и др.), то есть распространяется на 1,1 миллиона пенсионеров, и на эти повышения выделены дополнительно 534 миллиона манатов в год. Распоряжением главы государства пенсионный капитал, зарегистрированный до 1 января 2025 года на лицевых счетах застрахованных лиц в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен за прошлый год, также индексируется и увеличивается на 2,2 процента. Это говорит о том, что пенсионный капитал на индивидуальных счетах работающих лиц увеличивается не только на основе отчислений на социальное страхование из их заработной платы за каждый месяц, но и на основе индексации государством в начале каждого года.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2024 года, в рамках нового пакета социальных реформ минимальная заработная плата с начала 2025 года была увеличена с 345 манатов до 400 манатов с ростом на 16 процентов. Также с 1 февраля планируется увеличить минимальную пенсию с 280 манатов до 320 манатов с ростом на 14,3 процента. Пособия и стипендии также будут увеличены в ближайшие месяцы.

В целом по очередному пакету социальных реформ, реализованному с начала этого года, дополнительно выделено 1,4 млрд манатов на новые повышения социальных выплат, которые охватывают 3 млн граждан.