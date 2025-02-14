В Азербайджане вырос кредитный портфель бизнеса

По данным на 1 января 2025 года общий кредитный портфель бизнеса азербайджанских банков составил 14 млрд 787,2 млн манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном статистическом бюллетене Центробанка.

Кредитный портфель бизнеса вырос на 40,5 млн манатов (0,2%) в месячном сравнении и на 2 млрд 170,4 млн манатов (17,2%) - в годовом.

Отметим, что общий кредитный портфель бизнеса на 1 декабря 2024 года составил 14 млрд 746,7 млн манатов, за аналогичный период прошлого года -12 млрд 616,8 млн манатов.